Диверсанты или уголовники: кто убил российского пограничника?

МИД Грузии заявил, что вооруженное столкновение в Гальском районе, о котором ранее сообщило ФСБ России, было, по его данным, "криминальной разборкой", один из погибших - с 2002 года числится в Грузии в розыске за тяжкие прступления.

"Во время вооруженной криминальной разборки в Гальском районе погиб один служащий Пограничных войск ФСБ и двое лиц, в том числе разыскиваемый МВД Грузии с 2002 года за разбой, грабеж и взятие человека в плен Лаша Сечинава, которому заочно было избрано наказание в виде лишения свободы на 19 лет", - цитирует заявление Би-би-си.

Ранее ФСБ России сообщила, что российский пограничный наряд, который проводил в Гальском районе Абхазии разведку местности, при проверке заброшенного дома был обстрелян неизвестными. Погиб офицер погранвойск, начальник отделения. В ходе перестрелки были убиты двое нападавших.

Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, "это были члены диверсионной группы антитеррористического центра МВД Грузии, которые находились в Абхазии с целью разведдеятельности, а возможно - подготовки диверсионных актов".

В свою очередь, в МИД Грузии считают инцидент подтверждением того, что "оккупированные Россией неотъемлемые части Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион превращены в криминальные "черные дыры", где постоянно имеют место криминальные "разборки", с целью перераспределения сфер влияния и денег".