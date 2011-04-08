Обама выразил солидарность с поляками

Президент США Барака ОБАМА выразил солидарность с гражданами Польши в связи с первой годовщиной трагической авиакатастрофы в Смоленске, которая унесла жизни 96 польских граждан, в том числе президентской семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Б.ОБАМЫ.

„Вид обломков самолета в Смоленске и потеря такого значительного количества гражданских и военных лидеров, которые вели Польшу к демократии и процветанию, разбило наши сердца”, - написал американский Президент.

В то же время он назвал вдохновенным вид людей, которые собирались вместе, чтобы почтить память погибших, заполняя улицы цветами и свечами не только в Польше, но и в США.

„Это показало настоящую силу, стойкость и веру в польский дух так же, как и неразрывные связи между нашими двумя государствами”, - отметил Б.ОБАМА.

Он также написал, что Польша остается для США одним из самых сильных и близких союзников, заверив, что намерен и в дальнейшем развивать самые лучшие отношения между государствами, чему, среди прочего, послужит запланированный на май его визит в Варшаву.