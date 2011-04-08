В Болгарии задержали двух украинских миротворцев

В Болгарии задержаны два украинских миротворца за контрабанду сигарет.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В частности, по его данным, 1 апреля на пограничном КПП «Гюешево» македонско-болгарской границы во время погранично-таможенной проверки автомобиля с эмблемой «KFOR», в котором находились двое украинских миротворцев, было обнаружено 5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Украинцы задержаны пограничной полицией Болгарии. По факту возбуждено уголовное дело.

2 апреля украинцев посетил в камере временного содержания сотрудник Посольства Украины в Болгарии. По словам дипломата, условия содержания украинских граждан нормальные, жалоб нет. «Украинцы обеспечены адвокатами. На данный момент ведутся следственные действия, состояние их здоровья удовлетворительное», - сказал А.ДИКУСАРОВ.