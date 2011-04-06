В Германии смягчили запрет на посещения рейхстага
23:41, 06 апреля 2011Мир
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Но регистрироваться надо за два дня
Германский парламент смягчил правила посещения стеклянного купола над зданием рейхстага, спроектированного знаменитым архитектором Норманом Фостером, сообщает Би-би-си.
Купол, восстановленный над рейхстагом в 1990-е годы, был недоступен для туристов с декабря прошлого года, после того как в Германии был повышен уровень террористической угрозы.
Тогда в немецких СМИ появлялись сообщения о том, что "Аль-Каида" якобы планировала нападение на здание бундестага.
Несмотря на смягчение ограничений, желающие осмотреть купол все еще обязаны зарегистрироваться за два дня до даты посещения.
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