НАТО отвергло обвинения ливийских повстанцев

НАТО обещает сделать все возможное для защиты гражданских лиц в осажденном ливийском городе Мисрата. Мисрата остается первоочередной задачей НАТО, заявила пресс-секретарь альянса в ответ на жесткую критику действий союзников.

Бывший генерал армии Каддафи, ныне сражающийся на стороне Национального совета, Абдельфатах Юнис упрекнул НАТО в бюрократических проволочках. По его словам, сообщает Би-би-си, если альянс немедленно не придет на помощь, то Мисрата падет самое позднее через неделю.

Самолеты стран НАТО, участвующие в операции в Ливии, во вторник 5 апреля совершили в общей сложности 155 вылетов, в том числе 66 боевых, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Альянса. Всего с 31 марта - дня перехода операции коалиции под командование НАТО - было совершено 1006 вылетов, включая 400 боевых. Патрулирование в центральном Средиземноморье в целях пресечь поставки оружия в Ливию ведут 18 военных кораблей НАТО. С момента начала операции натовцами были досмотрены 95 судов, и 19 из них в течение 5 апреля. Высадка на борт судов производилась пять раз, из них трижды - во вторник, отмечается в пресс-релизе.