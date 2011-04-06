Ливийские повстанцы крайне недовольны действиями НАТО

Ливийские повстанцы выразили крайнее недовольство действиями сил НАТО в Ливии и даже пригрозили обратиться в Совет Безопасности ООН с жалобой на неэффективность военной помощи, сообщает РИА Новости.

"Силы НАТО действуют крайне медленно, позволяя войскам Муамара Каддафи перемещаться и входить в города, после чего сделать что-либо уже поздно", - сказал на пресс-конференции в Бенгази глава генштаба Национально-освободительной армии Ливии Абдель Фаттах Юнис.

Пресс-конференцию в прямом эфире транслировал телеканал "Аль-Джазира".

По словам военачальника, узнав о передвижении войск противника, повстанцы тут же сообщают информацию офицерам НАТО, указывая координаты сил Каддафи и даже сообщая о технике, которую те используют. Однако информация до исполнителей доходит очень медленно и решения не принимаются вовремя.

По словам представителя повстанцев, если НАТО продолжит бездействие, то Переходный национальный совет обратится в ООН, чтобы остановить операцию.

Юнис также указал, что жители города Мисрата, который блокирован войсками Каддафи уже 40 дней, подвергаются настоящему геноциду. "Они лишены питьевой воды, лекарств, даже детское питание не доставляется". При этом, по его словам, силы НАТО при желании могли бы в одночасье решить эту проблему, заставив войска Каддафи снять блокаду города.

Начальник генштаба ливийских повстанцев также пожаловался, что вновь созданной освободительной армии досталось старое оружие со складов, которое долгое время вообще не использовалось. "Мы, конечно, сумели что-то восстановить, сделать пригодным к эксплуатации, но это не идет ни в какое сравнение с современной техникой сил Каддафи", - добавил Юнис.

Он, в частности, пояснил, что у верных Каддафи сил регулярных ливийских частей есть танки Т-72, современные бронетранспортеры и мощные пушки. Юнис признал, что у повстанцев есть и самолеты МиГ-21 и МиГ-23, которые удалось восстановить. Однако силы НАТО не разрешили поднять эти самолеты в воздух.

Начальник генштаба ливийских повстанцев также опроверг информацию о том, что в военном руководстве оппозиционных Каддафи сил произошел раскол.