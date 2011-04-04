Сирия освободила последнего арестованного журналиста

Сирийские власти 3 апреля освободили фотографа Reuters Халида аль-Харири, об исчезновении которого информагентство заявило 31 марта. Как отмечается в сообщении Reuters, журналист провел под стражей шесть дней.

После освобождения Харири встретился с коллегами и через них сообщил, что здоров и находится на свободе.

50-летний фотограф, пишет Лента.ру, был одним из четырех журналистов Reuters, арестованных в Сирии за последнюю неделю. Трое остальных - два тележурналиста из Ливана и корреспондент из Иордании - ранее были освобождены с условием, что покинут Сирию.