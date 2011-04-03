Ливийские повстанцы стреляли в воздух "в знак приветствия"
09:32, 03 апреля 2011Мир
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А самолет открыл огонь в ответ
Ливийские повстанцы выстрелили в воздух "в знак приветствия" при виде самолета НАТО, после чего самолет нанес авиаудар, в результате которого погибли, по меньшей мере, 12 человек.
Колонна из пяти автомобилей, в составе которых была машина скорой помощи, двигалась по дороге из города Брега в Адждабию.
Как заявили Би-би-си в НАТО, "если кто-то открывает огонь по нашим самолетам, у них есть право защищать себя".
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