Президентом Латвии стал врач-травматолог (фото)

В результате голосования в латвийском парламенте сегодня на пост Президента республики избран 52-х летний врач-травматолог Валдис ЗАТЛЕРС.

Как передает РИА «Новости»,его кандидатуру поддержали 58 депутатов, что дало ему право стать президентом без второго тура выборов.

Полномочия нынешнего президента Латвии - Вайры ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГИ - истекают 7 июня, и она не имеет право на переизбрание. В борьбе за пост Президента Латвии В.ЗАТЛЕРС обошел оппозиционного кандидата - юриста Айвара ЭНДЗИНЬША, за которого проголосовали 39 депутатов.