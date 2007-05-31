Президентом Латвии стал врач-травматолог (фото)
11:25, 31 мая 2007Мир
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Обошлись без второго тура
|Валдис Затлерс. Фото AFP/Yahoo!
Как передает РИА «Новости»,его кандидатуру поддержали 58 депутатов, что дало ему право стать президентом без второго тура выборов.
Полномочия нынешнего президента Латвии - Вайры ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГИ - истекают 7 июня, и она не имеет право на переизбрание. В борьбе за пост Президента Латвии В.ЗАТЛЕРС обошел оппозиционного кандидата - юриста Айвара ЭНДЗИНЬША, за которого проголосовали 39 депутатов.
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