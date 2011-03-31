Деньги "Восточного партнерства" могут передать Северной Африке

Европарламент все же не согласится на перенаправление денег, предназначенных на реализацию проектов в рамках инициативы «Восточное партнерство», на увеличение помощи государствам Северной Африки.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве высказал депутат Европарламента от Польши (Европейская народная партия и польская провластная партия «Гражданская платформа») Яцек ПРОТАСЕВИЧ.

Он отметил, что голосование по этому вопросу состоится на будущей неделе. При этом две ведущих партии Европарламента поддерживают позицию, что нельзя увеличивать финансирование соседей Евросоюза на юге за счет государств на восточной границе. «Мы поддерживаем увеличение помощи государствам Африки, но не за счет наших восточных соседей», - отметил депутат.

Я.ПРОТАСЕВИЧ назвал значительным тот шанс, что Европарламент поддержит такую позицию «большим большинством», в результате чего исполнительные органы Европейского Союза не смогут пойти поперек воли евродепутатов.

Он напомнил, что на программу Политики соседства ЕС, составляющей которой является «Восточное партнерство», до конца 2013 года для всех соседей Евросоюза зарезервировано около 5,7 млрд. евро.