В Лондоне начинается концерт к юбилею Горбачева

Благотворительный концерт "Горби-80", посвященный 80-летию экс-президента СССР Михаила Горбачева, начинается в Королевском Альберт-холле в Лондоне, сообщает Би-би-си.

На вечер приглашены британская королева Елизавета II, Билл Клинтон, Арнольд Шварценеггер, Джордж Майкл, Пол Маккартни, Хосе Каррерас и другие. На вечере будет играть Лондонский симфонический оркестр, а ведущими станут актеры Шерон Стоун и Кевин Спейси.

Этим вечером также пройдет первая церемония награждения лауреатов учрежденной Горбачевым международной премии "Человек, изменивший мир".