Латвийские депутаты выбирают Президента страны

09:32, 31 мая 2007
Мир
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Пост главы государства оспаривают два кандидата

Сейм Латвии выбирает сегодня Президента страны.

Как передает радио «Свобода»,пост главы государства оспаривают два кандидата. От оппозиции - Айвар ЭНДЗИНЬШ, от правящей коалиции - Валдис ЗАТЛЕРС.

Влиятельный политик А.ЭНДЗИНЬШ - экс-глава Конституционного Суда - неоднократно подвергался критике за 30-летнее пребывание в компартии. В.ЗАТЛЕРС - хирург-травмотолог - не обладает широкой известностью.

Президента в Латвии избирает не народ, а депутаты парламента.

 

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