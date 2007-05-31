Латвийские депутаты выбирают Президента страны

Сейм Латвии выбирает сегодня Президента страны.

Как передает радио «Свобода»,пост главы государства оспаривают два кандидата. От оппозиции - Айвар ЭНДЗИНЬШ, от правящей коалиции - Валдис ЗАТЛЕРС.

Влиятельный политик А.ЭНДЗИНЬШ - экс-глава Конституционного Суда - неоднократно подвергался критике за 30-летнее пребывание в компартии. В.ЗАТЛЕРС - хирург-травмотолог - не обладает широкой известностью.

Президента в Латвии избирает не народ, а депутаты парламента.