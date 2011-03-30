Обама: уберем Каддафи и подумаем, что будет потом

Президент США Барак Обама уверяет, что военная операция "Одиссея Рассвет" не имеет своей целью непосредственное физическое устранение Каддафи, заявил Обама в интервью телеканалу ABC. "Отстранение Каддафи от власти займет некоторое время... Заставить его уйти за день не получится. И помните, операция длится всего лишь девять дней", - сказал президент США.

"Приближенные Каддафи понимают, что кольцо сужается, что их дни, возможно, сочтены, и им придется хорошенько обдумать свои следующие шаги", - убежден Обама.

Он вновь подчеркнул, что будет предпринимать все меры для того, чтобы Каддафи покинул свой пост, но отметил, что пока не знает, что последует за сменой власти. "Я буду прилагать усилия к тому, чтобы он был отстранен от власти, и мы будем обсуждать, какие у нас варианты после этого", - приводит его слова РИА Новости.