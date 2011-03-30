Катар поможет ливийским повстанцам продать нефть

Катар согласился выступить посредником в продаже ливийской нефти в рамках международного законодательства, чтобы вырученные от продажи деньги шли на поддержку повстанцев, говорится в итоговом коммюнике завершившейся в Лондоне конференции по Ливии, сообщает РИА "Новости".

Как отмечается в документе, одним из основных вопросов конференции стал поиск путей поддержки населения и решения гуманитарных проблем.

"Мы отметили предложение Катара содействовать процессу продажи ливийской нефти в рамках международного законодательства, особенно резолюций ООН 1970 и 1973 и других релевантных резолюций ООН, и в рамках помощи народу Ливии, чтобы доходы от продажи (нефти) шли на гуманитарные нужды", - отмечается в коммюнике.

Катар стал первым арабским государством, официально признавшим повстанческий переходный Национальный совет Ливии в качестве легитимного органа власти.