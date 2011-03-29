Депутат Европарламента вышел из партии после обвинений в коррупции

Депутат Европарламента от Румынии Адриан СЕВЕРИН заявил в понедельник о своем выходе из партии после коррупционного скандала, хотя и отрицает незаконные действия.

Об этом сообщает AFP.

«Пожалуйста, примите мою официальную отставку», - заявил депутат членам Социал-демократической партии в Бухаресте.

Вместе с тем, А.СЕВЕРИН отказался слагать с себя полномочия депутата Европарламента, как это сделали двое его коллег, также уличенных в коррупции – словенский депутат Зоран ТАЛЕР и австрийский Эрнст ШТРАССЕР.

Как сообщала английская Sunday Times, все трое согласились принять 100 тыс. евро в год в обмен на предложения об изменениях в законодательство ЕС.

Кроме того, на выходных список депутатов, согласившихся на такой обмен, пополнился испанцем Зальба БИДЕГЕНОМ.

На минувшей неделе прокуратура Румынии начала расследование в отношении обвинений в коррупции против А.СЕВЕРИНА.

Агентство отмечает, что отказ депутата уйти из Европарламента вызвал шквал критики в Румынии.

Некоторые известные организации, занимающиеся борьбой с коррупцией в рамках платформы «За чистую Румынию», уже объявили о конкурсе на лучший проект памятника, посвященного «героическому сопротивлению А.СЕВЕРИНА призывам о его отставке».

Первые проекты, поданные на «конкурс» включают в себя изображение депутата в виде попрошайки перед Европарламентом или корову в арестантской одежде.