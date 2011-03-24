В Польше едва не разбился второй правительственный Ту-154

Польский правительственный самолет Ту-154, который является близнецом машины, разбившейся в Смоленске, едва не попал в авиакатастрофу во время тренировочных полетов в Польше.

Об этом пишет польский еженедельник Polityka, ссылаясь на собственные источники.

По данным еженедельника, самолет мог разбиться из-за ошибки главного пилота, который во время взлёта самолета выполнил ряд обязательных процедур в неправильном порядке.

«В критической ситуации сориентировался механик, который после ошибки инструктора, крикнул: что с шасси? После этого пилот-инструктор среагировал и молниеносно переставил заслонки, увеличивая подъемную силу машины», - написала Polityka.

«Экипаж понимал, что произошло, потому что после посадки вышли из машины с душой в пятках», - отметил собеседник еженедельника.

Издание отмечает, что инцидент, произошедший 17 февраля, исследовала специальная комиссия, которая 23 марта представила рапорт.

По данным еженедельника, в отличие от стандартной практики этот документ признали «тайным».

Пресс-секретарь воздушных сил Польши Роберт КУПРАЧ подтвердил изданию инцидент, однако назвал его «обычным» авиаслучаем.

«Если бы комиссия признала, что была реальная угроза аварии, то инцидент считался бы «серьезным», - сказал он.