Экс-министр иностранных дел Франции: в Ливии начинается масштабная война

Бывший министр иностранных дел Франции Ролан ДЮМА считает, что в Ливии начинается масштабная и затяжная война.

Об этом пишет газета «Известия в Украине» (номер от 21 марта).

«В военной операции против Ливии с самого начала заключена огромная двусмысленность. С одной стороны, утешает то, что она осуществляется не силами НАТО. С другой - это начало масштабных военных действий. То есть войны», - сказал Р.ДЮМА.

По его мнению, не концентрируют такую мощь и не перемещают значительные силы и средства, особенно военно-морские группировки, только для того, чтобы призвать к порядку ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ.

По словам Р.ДЮМА, такие операции начинаются с одним мандатом, а затем перерастают в нечто более масштабное и затяжное. «Я лично не верю, что коалиции удастся удержаться в рамках резолюции №1973 Совбеза ООН. Я боюсь серьезных осложнений и эскалации»,- сказал Р.ДЮМА, отметив, что речь идет о межэтническом противостоянии в Ливии.

«Мы стоим в начале войны. Парадокс: мы бомбим, чтобы остановить бомбардировки», - добавил он и отметил, что некоторые мировые игроки, прежде всего Россия, заняли весьма сдержанную позицию по силовой акции, а за ней последовали Китай, Германия и Турция, что крайне важно для понимания расстановки сил и дальнейшей эволюции ситуации.

«Меня, как сторонника сильной Европы, настораживает тот факт, что впервые наметились серьезные разногласия внутри «несущей конструкции» ЕС - между Францией и самым важным ее партнером Германией»,- сказал он.

По мнению Р.ДЮМА, это чревато для евроинтеграции и будущего европейской дипломатии.

Р.ДЮМА также отметил, что во главе коалиции впервые стоит Франция, но вся военно-техническая сторона координируется и управляется с военных баз США в Германии американскими генералами. «С учетом реального масштаба участия ВМС и ВВС США понятно, что точечными ударами для защиты оппозиции в Бенгази дело не ограничится. При этом американцы остаются как-бы на втором плане»,- отметил он.

По его мнению, если они просто захотят любой ценой получить голову М.КАДДАФИ, как в свое время Саддама Хусейна, то Западу в ближайшем будущем придется столкнуться с колоссальными трудностями в регионе.

Р.ДЮМА также отметил, что мотивы Президента Франции Николя САРКОЗИ для него являются загадкой. «Нельзя исключать, что его решение начать силовую акцию связано не с международными, а с внутриполитическими мотивами - перспективой президентской кампании 2012 года»,- сказал он.