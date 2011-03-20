Четыре испанских истребителя летят в направлении Ливии
01:10, 20 марта 2011Мир
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Готовы две военные базы, подлодка, эвсминец
Четыре испанских истребителя F-18 вылетели из Мадрида в направлении Ливии. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на американские СМИ, они вступят в военные действия в составе коалиционных сил.
Премьер-министр страны Хосе Луис Родригез Сапатеро сообщил, что две военные базы на территории Испании готовы принять участников операции в Ливии. Он также отметил, что страна предложила дозаправочный самолет Boeing 707, подводную лодку, эсминец и разведывательный самолет для помощи коалиционным силам.
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