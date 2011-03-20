Коалиционные силы ведут обстрел ливийских городов Триполи, Зувара, Мисурата, Сирта и Бенгази. Также начался обстрел авиабазы Митига вблизи ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на ливийские СМИ.

Корабли Военно-морских сил США, дислоцированные в Средиземном море, произвели удар крылатыми ракетами. Всего, по заявлениям военных, выпущено более 110 ракет "Томагавк".

В военном командовании США утверждают, что ракеты поразили 20 военных объектов, таких, как хранилища ракет класса "земля-воздух". В то же время ливийские СМИ сообщают, что были обстреляны гражданские объекты, в частности топливные хранилища вокруг городов Мисурата и Триполи.

Подводная лодка британских ВМС типа "Трафальгар", участвующая в военной операции международной коалиции в Ливии, запустила крылатые ракеты "Томагавк" по ливийским системам ПВО, сообщило в субботу министерство обороны Великобритании. Таким образом британские власти официально подтвердили участие ВМС Великобритании в операции.

"Это первый этап. Великобритания и союзники продолжат участие в запущенной военной кампании, пока Каддафи и его силы не поймут, что международное сообщество не будет просто стоять и смотреть, как он убивает своих граждан", - сказал официальный представитель начальника штаба британских вооруженных сил.