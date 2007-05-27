В Совете Европы надеятся, что Украина сохранит «дух 27 мая»

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС поздравил украинских лидеров с достижением договоренностей и отмечает важность демократического проведения выборов.

Об этом идет речь в его заявлении, текст которого передан агентству УНИАН.

«Эта договоренность достигнута гражданами Украины и для украинских граждан. Я доволен тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель парламента Александр МОРОЗ нашли путь чтобы реализовать обязательства от 4 мая», - отметил генсек Совета Европы (УНИАН: 4 мая В.ЮЩЕНКО после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ заявил о достижении согласия на проведение парламентских выборов после внесения определенных изменений в законодательство).

В своем заявлении он также выразил убеждение в том, что как политики, так и все граждане Украины должны были бы чувствовать гордость за то, что договоренности о выходе из политического кризиса были достигнуты самостоятельно, без посредничества каких-либо зарубежных правительств и международных организаций.

Т.ДЭВИС также отметил, что очень важным является то, чтобы парламентские выборы были должным образом подготовлены и проведены в соответствии со стандартами Совета Европы.

«В Украине, как и во всех других странах Совета Европы, демократия всегда остается делом, над которым нужно работать, для всех нас это является процесс учебы, который длится всю жизнь», - отметил генсек Совета Европы.

Он также выразил надежду, что «дух 27 мая» - дух взаимного уважения демократии и диалога - является неотъемлемой составляющей политических процессов в Украине.

Т.ДЭВИС также подчеркнул готовность Совета Европы помогать Украине в развитии демократических процессов.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ и А.МОРОЗ достигли договоренности о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 30 сентября.