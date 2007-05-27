Польша готова стать посредником для Украины

Польша готова стать посредником в решении политического конфликта в Украине, если украинская сторона обратится за помощью. Об этом заявил президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, передает «ForUm».

«Если будет такая потребность и если будет такое желание, так как - еще раз повторяю - это внутреннее дело Украины, мы примем участие в международной помощи в решении конфликта», - сказал польский лидер, слова которого приводит «Polskie Radio». «По моему мнению, там не существует другого решения конфликта, кроме быстрого проведения парламентских выборов», - отметил президент.

Л.КАЧИНЬСКИЙ подчеркнул, что в Украине борются между собой два центра власти. По его словам, то, что сейчас происходит в Киеве, должно решиться в ту или иную сторону. «Известно, что Польша больше поддерживает одну из сторон, но вообще мы хотим иметь самые лучшие отношения с украинским государством. И сами украинцы должны осуществить выбор. Но для того, чтобы его осуществить, должны быть проведены выборы, и чем быстрее, тем лучше, так как ни одна страна не может иметь два центра власти, которые так остро противостоят друг другу», - заявил глава Польского государства.

По мнению президента Польши, если напряжение перейдет границу, то управление государством станет невозможным.