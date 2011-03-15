В Бахрейне ввели чрезвычайное положение

Государственное телевидение Бахрейна сообщило о введении чрезвычайного положения в стране на три месяца, передает Би-Би-Си.

Накануне подразделения армии Саудовской Аравии вошли на территорию Бахрейна после того, как королевская семья Бахрейна обратилась за помощью для борьбы с массовыми протестами шиитского населения.

Обозреватели отмечают, что впервые арабское государство обратилось за военной помощью для борьбы с волной массовых протестов, захлестнувшей арабский мир.

Как сообщал УНИАН, антиправительственные акции в Бахрейне продолжаются с середины февраля.

Шииты, находящиеся в большинстве в Бахрейне, ранее требовали равных прав с суннитским меньшинством, которое удерживает власть в этом арабском королевстве, смены абсолютной монархии на конституционную и отставки премьер-министра.

Позже три радикальные шиитские группировки создали коалицию с целью свержения монархии.

Бахрейн - один из союзников США в Персидском заливе. В стране находится база 5-го флота США.