Украинцы не хотят уезжать из Японии?

Украинские граждане, которые находятся в Японии, в основном не изъявляют желания уехать из страны.

Об этом корреспонденту УНИАН сказала гражданка Украины, студентка Киотского университета Елена БРЫДНЯ.

«Продолжаются разговоры о ситуации на АЭС. Сообщения противоречат одно другому, а мы не знаем, кому верить, кому - нет. Поэтому решили, что самым мудрым в этой ситуации будет не паниковать, а спокойно ожидать, что будет дальше, и надеяться на лучшее», - сказала она.

По словам Е.БРЫДНИ, подземные толчки все еще продолжаются, хотя значительно реже и менее ощутимо. «По телевидению транслируют репортажи о спасательных работах и аналитические программы. Частично возобновили показ рекламы и, кажется, сериалов. Это также успокаивает», - отметила она.

Е.БРЫДНЯ сообщила, что на протяжении последних двух дней Посольство Украины в Японии обращается к украинским гражданам с просьбой сообщить о желании воспользоваться эвакуацией. «Судя по настроениям, среди моих друзей и знакомых желающих немного. Жизнь медленно возвращается в свое русло. Хотя из магазинов продолжают исчезать некоторые товары, как-то питьевая вода, консервы, фонарики, компактные радиоприемники и другие вещи, которые могут быть необходимы в экстренной ситуации», - также сказала украинская студентка в Японии.