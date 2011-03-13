В России сегодня единый день выборов

В России сегодня, 13 марта - единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 74 субъектах федерации.

По данным Центризбиркома, в списках избирателей - около 24 миллионов человек. Будут избраны более 20 тысяч депутатов и глав муниципальных образований. На эти места претендуют свыше 50 тысяч кандидатов.

В 12 российских регионах состоятся выборы в региональные парламенты. В Дагестане, где участились теракты и вооруженные нападения, голосование проходит при особых мерах безопасности.

Кандидатов на выборах выставили 4 парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". В нескольких регионах зарегистрированы также избирательные списки "Патриотов России", "Яблока" и "Правого дела".

Следующий единый день голосования в России 4 декабря, он совмещен с выборами в Госдуму.