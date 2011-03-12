Еврокомиссия активизировала систему гражданской защиты для помощи Японии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято вечером11 марта.

Согласно сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Япония попросила поисковые и спасательные команды и поисковых собак для проведения спасательных операций.

Как известно, Европейский механизм гражданской защиты способствует сотрудничеству в ликвидациях последствий катастроф. На сегодня в этом механизме принимает участие 31 страна: 27 стран-членов ЕС, а также Хорватия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

С помощью механизма гражданской защиты страны ЕС способны оказывать необходимую помощь по всему миру.