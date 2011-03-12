Еврокомиссия активизировала систему гражданской защиты для помощи Японии
08:38, 12 марта 2011Мир
1471
Страна просит спасателей и собак
Еврокомиссия активизировала систему гражданской защиты для помощи Японии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято вечером11 марта.
Согласно сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Япония попросила поисковые и спасательные команды и поисковых собак для проведения спасательных операций.
Как известно, Европейский механизм гражданской защиты способствует сотрудничеству в ликвидациях последствий катастроф. На сегодня в этом механизме принимает участие 31 страна: 27 стран-членов ЕС, а также Хорватия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
С помощью механизма гражданской защиты страны ЕС способны оказывать необходимую помощь по всему миру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter