Премьер Японии объявил об эвакуации в 10-километровой зоне вокруг АЭС

Премьер-министр Японии Наото Кан объявил об эвакуации всех жителей в радиусе 10 км от атомной электростанции в префектуре Фукусима на японском о.Хонсю. Как сообщили представители властей, речь идет примерно о 3 тыс. человек, передает Би-би-си со ссылкой на японские СМИ.

Уровень радиации на одном из реакторов в 1 тысячу раз превысил норму в связи с отключением охладительной системы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные управления по безопасности на объектах промышленности. Уровень радиации на внешней границе территории АЭС в восемь раз превышает норму.