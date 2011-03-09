Каддафи предлагает полмиллиона за лидера оппозиции

Власти Ливии предлагают вознаграждение в 500 тысяч динаров (около 400 тысяч долларов) за поимку лидера оппозиции - бывшего министра юстиции Мустафы Абдель-Джалиля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ливийское государственное телевидение.

Деньги обещаны тому, кто захватит и передаст в руки представителей власти Абдель-Джалиля, который возглавляет Национальный совет - орган, выполняющий функции временного правительства на подконтрольной повстанцам восточной части страны с центром в городе Бенгази.

Кроме того, власти обещают 200 тысяч динаров (около 160 тысяч долларов) за информацию, которая поможет задержать Абдель-Джалиля, которого в выпусках ливийского телевидения называют не иначе как шпионом.

Накануне Национальный совет призвал Каддафи немедленно прекратить бомбардировки городов Рас-эль-Ануф и Мисрата, отречься от власти и в течение 72 часов покинуть страну. В этом случае повстанцы могут отказаться от привлечения Каддафи к уголовной ответственности.