Ливийские повстанцы отказалась вести переговоры с британской делегацией

Ливийские повстанцы отказалась вести переговоры с делегацией Великобритании. Как отмечают представители оппозиционных органов власти, дипломаты въехали на территорию Ливии, не запросив соответствующего разрешения, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал Al-Arabia.

"Нам не ясна суть миссии британских представителей. Мы отказались обсуждать что-либо с ними, принимая во внимание способ, которым они проникли в нашу страну. Сейчас мы рассматриваем варианты отправки этих людей домой", - завил представитель Национального совета Ливии - органа власти, который недавно объявил себя единственным законным органом власти в стране.

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что небольшая делегация дипломатов Соединенного Королевства была направлена им в г.Бенгази на востоке Ливии, чтобы предпринять попытки наладить контакты с восставшими против режима Каддафи. Глава британского МИД отметил, что делегация "столкнулась с некоторыми трудностями" в Ливии и сейчас покинула это государство. Он также сообщил, что МИД собирается направить в Ливию новую делегацию, предварительно договорившись с оппозиционным органом власти.