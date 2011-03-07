Обама: подручные Каддафи ответят за неприемлемую жестокость

Президент США Барак ОБАМА вновь предупредил власти Ливии, что им придется ответить за причиняемое ими насилие, и сообщил, что НАТО рассматривает все варианты реагирования на события в Ливии.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Джулией ГИЛЛАРД, находящейся в Вашингтоне с визитом.

"Я хочу очень четко дать понять подручным полковника КАДДАФИ... Они будут привлечены к ответу... США будут стоять плечом к плечу с народом Ливии, которому пришлось столкнуться с неприемлемой жестокостью", - сказал Б.ОБАМА.

Американский президент в очередной раз подчеркнул, что США рассматривают все варианты ответа на события в Ливии.

"В настоящий момент НАТО готовится к консультациям в Брюсселе по всему спектру вариантов реагирования на насилие в Ливии, включая, военные", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Он также сообщил, что США продолжают помогать ливийским гражданам, и что он распорядился выделить дополнительные 15 миллионов долларов на гуманитарную помощь в дополнение к 10 миллионам, выделенным в феврале.

Ранее генеральный секретарь североатлантического альянса Андерс Фог РАСМУССЕН заявил, что НАТО не намерена вмешиваться в ситуацию в Ливии, но как оборонительный альянс и организация по обеспечению безопасности осуществляет "тщательное планирование в отношении любого возможного развития событий".