Молдавия и Приднестровье обвинили друг друга в провокации

Делегации Молдовы и Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) на заседании комиссии обвинили друг друга в провокационных действиях во время инцидента 2 марта в пригороде Дубоссар, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.

По версии молдавской делегации, приднестровская милиция в среду силой разогнала участников поминальных мероприятий по погибшим в вооруженном конфликте 1992 года, оскорбила государственный флаг Молдовы и задержала двух человек, назначив каждому по семь суток лишения свободы. При этом сопредседатель ОКК, руководитель молдавской делегации Иван Солоненко обвинил миротворцев в нерасторопности, потребовал от властей Приднестровья незамедлительно освободить задержанных и извиниться на оскорбление флага Молдовы.

После обнародования заявлений делегация Молдовы покинула заседание ОКК.

По версии приднестровской делегации, 2 марта возле Дубоссарской ГЭС на левом берегу Днестра собралась группа 30-40 человек, среди которых 7-8 сотрудников молдавской полиции в гражданской одежде. Собравшиеся намеревались пройти под флагом Молдовы по территории микрорайона Коржево, который находится под юрисдикцией Приднестровья. Поскольку митинг-шествие не был санкционирован, сотрудники милиции потребовали прекратить, после чего задержали двух организаторов, которые оказали "злостное неповиновение работникам милиции, при этом нарушали общественный порядок, пытались спровоцировать массовые беспорядки".

В пресс-центре ОКК сообщили, что проведение очередного заседания контрольной комиссии, запланированного на следующий четверг, находится под большим вопросом.