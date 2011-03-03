В России задержали 20 тонн радиоактивной клюквы из Украины

Санкт-Петербургская таможня заявляет о задержании 20 тонн радиоактивной клюквы из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в северо-западном таможенном управлении России.

«На Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни при помещении на склад временного хранения контейнера с товаром сработала стационарная таможенная система радиационного контроля «Янтарь». В контейнере находился товар «клюква замороженная», общим весом около 20 тонн. В ходе первичных проверочных мероприятий таможенниками установлено, что контейнер с клюквой прибыл на транспортном средстве RENAULT из Германии, а страной происхождения клюквы является Украина», - говорится в сообщении.

Сообщается, что повторный прогон транспортного средства через стационарную систему радиационного контроля «Янтарь» показал устойчивое срабатывание системы. Таможенники незамедлительно провели дополнительный контроль транспортного средства, перевозившего контейнер с клюквой, с использованием переносных приборов радиационного контроля.

После необходимых лабораторных исследований было установлено, что товар «клюква замороженная» превышает допустимый уровень содержания техногенного радионуклида цезия-137.

«Поскольку вышеуказанный товар не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу вынесен запрет на ввоз радиоактивной клюквы на территорию РФ», - говорится в сообщении.

Транспортное средство RENAULT с опасным грузом было незамедлительно размещено таможенниками на специальной изолированной площадке на складе временного хранения, выставлены знаки радиационной опасности.

В настоящее время Санкт-Петербургской таможней решается вопрос о вывозе опасного груза обратно в страну отправления – Германию.