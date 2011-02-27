Лидеры племен Йемена заявили о выходе из правящей партии

Влиятельные лидеры племен Йемена Хуссейн аль-Ахмар и Мохаммед Абдель Иллах аль-Кади объявили о выходе из правящей партии "Всеобщий народный конгресс" и о поддержке оппозиции, которая требует отставки президента страны Али Абдаллы Салеха, передает Associated Press. Оба лидера входят в ту же племенную конфедерацию мусульман-зейдитов "Хашид", что и сам А.Салех. Поддержавшие оппозицию лидеры отметили, что к ним присоединились и другие племенные вожди.

Масштабные акции протеста с требованием отставки президента Йемена проходят в этой стране в течение последних двух недель. А.Салех правит страной уже 32 года.