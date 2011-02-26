В расправе над ливийцами участвуют наемники из Восточной Европы - СМИ

В кровавых расправах над ливийцами кроме выходцев из соседних стран участвуют наемники из Восточной Европы. Сообщения об этом поступают от очевидцев событий в Ливии, которым удалось выехать из страны, передает ТСН.

Западные издания со ссылкой на собственные источники и очевидцев утверждают, что демонстрантов на МиГ и вертолетах ливийских ВВС расстреливали пилоты-наемники из Украины, Сербии и Румынии. Впрочем, официальный Киев уже выступил с опровержением и подтвердил, что официально украинских военных в Ливии нет.

Однако речь может идти о нелегалах, которые в обход национального законодательства были завербованы ливийским правительством и являются наемниками.

26 февраля телеканал CNN сообщил об участии белых наемников в "зачистках" улиц Триполи. Телеканал цитирует ливийского беженца, который стал свидетелем расправы над демонстрантами.

"Он услышал пулеметную очередь и увидел три джипа, в двух из них были чернокожие, а в третьем, как ему показалось, были люди с восточноевропейской внешностью. Все они были вооружены автоматами АК-47", - передает слова ливийца телеканал CNN. По слухам, это могли быть сербы и белорусы.

Участие белорусов в боевых действиях в Африке - давно не секрет. Так, в одной из депеш американских дипломатов из Парижа, которую опубликовал Wikileaks, сообщалось, что за штурвалом самолетов, которые 6 ноября 2004 года разбомбили французскую военную базу в Кот-д`Ивуаре, были белорусские наемники.

Белорусы хорошо известны на африканском рынке оружия, а Ливия для белорусских военных является "одним из приоритетов внешней политики Беларуси", как заявлял в ноябре 2008 года министр обороны Беларуси генерал-полковник Леонид Мальцев.

Год спустя, 16 декабря 2009 года во время официального визита в Триполи белорусской военной делегации под руководством министра обороны Юрия Жадобина был заключен протокол о сотрудничестве в области обороны. Перенимать опыт на учения "Запад-2009" в Беларусь приезжал младший сын Каддафи, Хамиз, командир элитного подразделения спецназа Ливии.

По неофициальной информации, несколько дней назад в Беларусь прибыл эмиссар Муаммара Каддафи. Он якобы пытался купить оружие у Минска.