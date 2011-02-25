Каддафи призвал своих стороников "защищать Ливию, защищать нефть"
19:49, 25 февраля 2011Мир
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В Триполи скандируют "Любим Каддафи"
Ливийский лидер Муаммар Каддафи в пятницу обратился к собравшимся на Зеленой площади в центре Триполи, сообщает Би-би-си.
Государственное телевидение Ливии показало кадры, как собравшиеся скандировали "Мы любим Каддафи!".
Каддафи призвал находившихся на площади "защищать Ливию, защищать нефть".
Ливийский лидер также заявил о готовности открыть оружейные арсеналы для того, чтобы снабдить своих сторонников оружием, если это будет необходимо.
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