В Ливии силовики расстреляли акцию протеста

Сотрудники силовых структур Ливии в ряде районов столицы страны открыли огонь по участникам акций протеста, возвращавшимся с традиционной пятничной молитвы, есть погибшие.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».

Как уточняет «Рейтер», силовики начали стрелять в сотни манифестантов, которые попытались устроить марш протеста в западном районе Триполи.

Сторонникам лидера страны Муамара КАДДАФИ, в том числе наемникам и сохранившим верность режиму военным, пока удается контролировать западную часть Ливии, в частности Триполи, а также крупнейший нефтяной центр - город Сирт на Средиземном море.

В настоящее время М.КАДДАФИ практически полностью утратил контроль над восточной частью страны, которая ранее неоднократно демонстрировала свою неприязнь к центральной ливийской власти. Во втором по величине городе Ливии - Бенгази, расположенном в восточной части, победившие оппозиционеры организовали специальные народные комитеты для обеспечения городского управления и нормализации ситуации в сфере безопасности.

Акции протеста в ливийских провинциях с требованием ухода М.КАДДАФИ, правящего уже 42 года, продолжаются с 15 февраля. По данным СМИ и правозащитных организаций, в ходе беспорядков погибли до 2 тысяч человек. Иностранные государства проводят массовую эвакуацию своих граждан из Ливии, а ливийские власти грозят еще более ужесточить действия в отношении мятежников.