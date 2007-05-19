Путин: единство церкви - стимул к консолидации всего ”русского мира”

Восстановление церковного единства имеет не только внутрицерковное значение, но является важным духовным стимулом к консолидации всего "русского мира", заявил Владимир Путин в субботу на торжественном приеме в Кремле по случаю восстановления единства Русской церкви.

Он назвал поистине уникальным событием подписание Акта о каноническом общении, знаменующего восстановление единства Русской православной церкви.

"Именно это единство во все времена позволяло церкви принимать самое деятельное участие в строительстве и укреплении тысячелетней российской государственности, служило опорой и истоком ее нравственных устоев и духовных традиций", - сказал Путин.

"Восстановление церковной целостности, которое сегодня происходит на наших глазах, имеет не только внутрицерковное значение. Оно является важным духовным стимулом к консолидации всего православного, всего русского мира. Мира, который был трагически расколот в результате трагических событий и гражданской войны", - отметил российский президент.

Справка. 17 мая в Москве состоялось подписание Акта о каноническом общении. Свои подписи под документом поставили Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II и первоиерарх Зарубежной церкви митрополит ЛАВР.

РИА "Новости"