Как при зарплате $808 президент Египта стал богаче Билла Гейтса?

По некоторым данным, состояние бывшего президента Египта Хосни Мубарака оценивается в 70 млрд долл. Таким образом, бессменный лидер Египта, правивший страной 30 лет и ушедший 11 февраля 2011 г. в отставку на фоне массовых протестов населения, оказался богаче основателя американской корпорации Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 54 млрд долл. (по данным за 2010 г.), передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на немецкий телеканал N24.

Народ Египта, где более половины 80-миллионного населения живет на 2 доллара в день, недоумевает, как Х.Мубарак, чья зарплата официально составляла 808 долл. в месяц, смог заработать миллиарды. Как отмечают эксперты, коррумпированность в высших эшелонах власти, вызывавшая негодование народа, стала одной из причин демонстраций, которые в итоге привели к свержению действующего режима. При этом толпа скандировала: "Мубарак, скажи нам, где ты прячешь свои миллиарды!"

Согласно предварительной версии антикоррупционной комиссии, которая расследует дело о возможных злоупотреблениях служебным положением со стороны Х.Мубарака, бывший президент смог сколотить состояние в 1990-е годы на фоне приватизации государственных предприятий. "Приватизация стала крупнейшей коррупционной аферой в истории Египта со времен фараонов", - отмечает одно из деловых изданий страны. Однако открытое обсуждение вопроса о финансовом состоянии политической элиты страны стало возможно лишь сейчас.

Отчасти благосостояние семьи Х.Мубарака обеспечил тот факт, что многие члены клана работали в организациях, которые облегчали доступ к интересным проектам с большими деньгами. Так, известно, что младший сын бывшего лидера Египта Гамаль Мубарак с 1996 г. по 2001 г. являлся директором инвестиционной компании Medinvest Associates Ltd., офис которой располагался в престижном лондонском районе Найтсбридж. Кроме того, Г.Мубарак до последнего времени был высокопоставленным членом правящей партии Египта.

В прошедшие дни в Египте все чаще звучали призывы принять меры и ограничить доступ Х.Мубарака к "наворованным" деньгам. Однако вопрос о том, насколько далеко зайдут эти меры и каково будет их фактическое воплощение, будет зависеть от развития политической ситуации в Египте, отмечают эксперты.