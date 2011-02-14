Армия Египта: забастовки ведут к негативным последствиям
20:58, 14 февраля 2011Мир
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Заявление власти
Высший совет вооруженных сил Египта, принявший власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, призвал граждан воздержаться от проведения забастовок и демонстраций, сообщает Би-би-си.
"Такие забастовки в это непростое время ведут к негативным последствиям", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник.
В своем обращении Высший совет вооруженных сил Египта "призывает граждан и профсоюзы выполнять свою роль в полном объеме".
На минувшей неделе в Египте начались забастовки медиков и представителей других профессий.
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