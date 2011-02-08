Жертвами беспорядков уже стали около 300 египтян

В Египте с момента начала массовых протестов с требованием отставки Президента Хосни МУБАРАКА погибли не менее 297 человек.

Такие данные приводит международная правозащитная организация Human Rights Watch на основании исследования, которые провели в Египте ее сотрудники, передает Радио «Свобода».

Более 200 человек, как утверждается, погибли в Каире, около 50 - в Александрии. Власти Египта пока не распространяли официальной статистики о жертвах волнений.

Акции протеста в Каире продолжаются уже две недели, несмотря на обещания властей провести реформы и начатые переговоры с представителями оппозиции.

Президент Х.МУБАРАК ранее заявил, что не уйдет в отставку, однако не будет выставлять свою кандидатуру на новый срок на сентябрьских выборах/