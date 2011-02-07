На студенческой вечеринке в США один человек застрелен, еще 11 ранены

Во время стрельбы в городе Янгстаун в американском штате Огайо погиб 25-летний студент местного университета.

Еще 11 человек, в возрасте от 17 до 31 года, среди которых шестеро студентов этого же учебного заведения, получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщила телекомпантя CNN.

По словам представителей полиции, инцидент произошел во время вечеринки в доме на окраине Янгстауна, в непосредственной близости от студенческого городка, передает ИТАР-ТАСС.

Полиция задержала двух студентов по подозрению в применении оружия. По данным полицейских, молодые люди сначала "погуляли" на студенческой вечеринке, а затем, рассорившись с приятелями, ушли, чтобы через некоторое время вернуться с оружием и устроить стрельбу, отмечает РИА «Новости». Имена обвиняемых не уточняются. Им уже предъявлено обвинение.

Один подозреваемый сам сдался стражам порядка, а другой был арестован у себя дома, сообщает NEWSru.