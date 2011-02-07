Сомалийские исламисты запустили новостной телеканал

Исламистская группировка "Аль-Шабааб" которая контролирует большую часть Сомали, запустила новостной эфирный телеканал "Аль-Катаиб", который будет транслировать пропаганду, сообщает Би-би-си.

В заявлении группировки говорится, что в первой программе была показана видеозапись признания человека, которого они называют "иностранным шпионом, захваченным в Сомали".

31 января в столице Могадишо "Аль-Шабааб" казнила человека, обвиненного в шпионаже на США. По утверждению представителя группировки, 44-летний Ахмед Али Хассан признался, что последние 16 месяцев сотрудничал с ЦРУ.

Человека, о котором говорится в нынешнем сообщении, судя по заявлению группировки, зовут Ахмад Киси.

Ранее группировка запрещала теле- и радиотрансляцию любых каналов на подконтрольной территории, называя их "антиисламскими".