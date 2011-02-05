Обама: передача власти в Египте должна начаться немедленно

Президент США Барак Обама заявил, что процесс передачи власти в Египте должен начаться незамедлительно.

"Будущее этой страны будет определять ее народ", - добавил он, выступая на совместной пресс-конференции с канадским премьером Стивеном Харпером. Американский лидер также осудил рост насилия в Египте, передает Associated Press.

Обама отказался ответить на вопрос, должен ли президент Хосни Мубарак немедленно уйти в отставку или сделать это после выборов в сентябре 2011 г., отметив лишь, что "Мубарак должен задать себе самому вопрос о том, как можно выйти за рамки существующей системы передачи власти в стране".

Обама напомнил, что США выступают за передачу власти в стране демократическим силам и призывают президента незамедлительно провести досрочные выборы. "США хотят ясно и уверенно заявить о недопустимости нападений на журналистов, правозащитников и мирных демонстрантов... Процесс передачи власти должен начаться уже сейчас. Старые методы уже не работают", - сказал Обама.