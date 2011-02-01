Президент Египта заявил, что уйдет через полгода

Президент Египта Хосни Мубарак в обращении по Национальному телевидению обещал не выдвигать свою кандидатуру на новый, шестой по счету президентский срок и до конца срока своего правления (сентябрь 2011 года) провести коренные политические реформы, на которых настаивали демонстранты и оппозиция, сообщает РИА "Новости".

"Я хочу заявить всем, что никогда и не собирался выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Я и так провел достаточно времени во власти", - заявил он в своем обращении.

"За оставшееся время я приму все необходимые меры для мирной передачи власти в соответствии с полномочиями, которыми меня наделяет конституция... Призываю обе палаты парламента обсудить 76-ю и 77-ю статьи Конституции", - сказал Мубарак. По его словам, должны быть изменены условия выдвижения кандидата в президенты, а также установлено ограничение на количество президентских сроков.

Речь идет о статьях Конституции, касающихся правил выдвижения кандидатов в президенты и количества сроков президентского правления. Согласно действующей Конституции, глава государства может выдвигать свою кандидатуру на выборы неограниченное число раз. Кроме того, для выдвижения кандидату в президенты необходимо собрать подписи большого числа депутатов обеих палат парламента, что делает невозможным выдвижение независимых кандидатов или кандидатов от партий, которые не имеют большого представительства в парламенте.