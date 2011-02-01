В Сирии объявлена "твиттерная демонстрация"
23:29, 01 февраля 2011Мир
1434 0
Сбор - в пятницу
В Сирии группа активистов распространила через Интернет призыв собраться в пятницу после молитвы на мирную демонстрацию против коррупции и тирании, сообщает Радио Свобода.
Проведение так называемого дня гнева поддержали уже около восьми тысяч пользователей социальных сетей Facebook и Twitter. Сообщалось, что при помощи этих же ресурсов координировали свои действия сторонники оппозиции в Египте.
Еще одна группа сирийских активистов призывает к акции протеста напротив здания парламента в ближайший четверг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter