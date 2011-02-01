Ежи Бузек намекнул, что Лукашенко может дождаться своего «Египта»

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК поприветствовал решение Совета иностранных дел о введении санкций против высших чиновник Беларуси.

Об этом идет речь в его комментарии, переданном УНИАН.

«Эти направленные санкции применяются только к тем, кто подорвал ключевые демократические ценности», - заявил Е.БУЗЕК.

Президент Европарламента подчеркнул, что Евросоюз остается с белорусским обществом и белорусским народом. Свидетельством этому, по его словам, является решение увеличить помощь гражданскому обществу Беларуси, а также намерение упростить визовый режим для граждан страны.

Президент Европарламента подчеркнул, что ЕС еще раз призвал власти Беларуси освободить всех задержанных во время президентских выборов и после них по политическим мотивам.

При этом, отметив, как позитивное, освобождение в минувшие выходные семи человек, включая кандидата в Президенты Владимира НЕКЛЯЕВА и известную журналистку Ирину ХАЛИП, Е.БУЗЕК заявил, что этого недостаточно.

«Я сожалею… о том, что некоторые из них помещены под домашний арест вместе с сотрудниками КГБ, следящими за каждым их движением», - заявил Президент Европарламента.

Он также выразил убежденность в том, что в Беларуси должен начаться подлинный диалог для реальных изменений в стране.

«Мы все являемся свидетелями того, что происходит сегодня в Северной Африке, и есть только один вывод: не может быть долгосрочной стабильности без демократии», - подчеркнул Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, 31 января Совет иностранных дел ЕС ввел ограничения на въезд и заморозил активы 157 высших чиновников Беларуси, причастных, по мнению Европы, к проведению нечестных выборов 19 декабря 2010 года, а также к разгону мирной демонстрации в тот же день в Минске и арестам сотен белорусов.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты.