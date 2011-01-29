Президент Египта отправил в отставку правительство

Президент Египта Хосни Мубарак объявил об отставке правительства после четырех дней беспорядков и протестов, охвативших страну.

"Я потребовал сегодня от правительства уйти в отставку. Завтра я назначу новое правительство", - сказал египетский президент в телевизионном обращении к нации.

В своей речи египетский лидер подчеркнул, что поддерживает свободное волеизъявление народа, право на демонстрации, отметив, что в ряде случаев "демонстранты перешли законные границы". Он пообещал, что в ближайшем будущем будут приняты новые шаги по демократизации страны, улучшению уровня жизни, социальных услуг, борьбе с безработицей.

При этом Мубарак не коснулся вопроса о своей отставке. Как передает BBC News, вскоре после завершения речи президента на улицах Каира появились группы людей, скандирующих "Долой Мубарака!".

Агентство Reuters сообщает, что военные взяли под контроль каирскую площадь Тахрир, где проходит основная масса протестных акций. Демонстранты рассеяны по близлежащим улицам.

В Египте 25 января начались манифестации с требованиями проведения экономических и политических реформ, а также отставки 82-летнего президента Хосни Мубарака, правящего 30 лет, напоминает РИА "Новости". В пятницу массовые акции протеста продолжились в Каире и других египетских городах. Жертвами уже стали 18 человек, более 1,1 тысячи получили ранения.