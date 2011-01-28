Взорванная в Домодедово бомба была начинена гранитной крошкой

Взорванная в аэропорту "Домодедово" бомба, по некоторым данным, была начинена гранитной крошкой и мелкой галькой, пишет "Российская газета".

Использование таких взрывных устройств, как отмечает издание, характерно для палестинских террористов. "Пояса смертников" такого типа не могут быть обнаружены рамками металлоискателей, кроме того, гранитная крошка обладает мощным поражающим действием, и ее трудно извлекать из тел пострадавших. На территории России, по данным "Российской газеты", "каменные бомбы" ранее не использовались.

Первоначально сообщалось, что взорванная террористом-смертником бомба была начинена металлическими поражающими элементами: болтами и кусками арматуры. Однако впоследствии появились неофициальные сообщения о том, что эксперты усомнились в этом и склонны считать обнаруженные в телах погибших и пострадавших куски металла обломками багажных тележек и других предметов, замечает Лента.ру.