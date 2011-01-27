В одном из отелей Давоса произошел взрыв

В одном из отелей швейцарского города Давос, где сейчас проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), произошел взрыв, никто не пострадал.

Об этом сообщает сайт «Русская служба новостей».

Инцидент произошел утром в кладовке расположенного недалеко от места проведения форума отеля Posthotel Morosani.

В здании выбиты два окна. Полиция начала расследование.

По данным швейцарского издания "20 minutes", в дни форума в этом отеле разместились члены Федерального совета (правительства) Швейцарии, в том числе действующий президент страны Мишлин КАЛЬМИ-РЕ, а также другие VIP-персоны, в частности глава банка UBS Освальд ГРУБЕР. Однако неизвестно, был ли кто-то из них в здании в момент взрыва.

Издание также утверждает, что за взрывом стоят альтерглобалисты, противники Всемирного экономического форума, которые предупреждали об угрозе взрыва.

Как известно, в Давосе находится и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.