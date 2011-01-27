В Египте - беспорядки, власти перекрыли доступ к Facebook и Twitter

В Египте третий день продолжаются протесты с требованием отставки Президента Хосни МУБАРАКА, находящегося у власти около 30 лет.

Как передает Радио «Свобода», небольшие группы демонстрантов вышли сегодня на улицы Каира и Суэца, где в среду в столкновениях между протестующими и сотрудниками правопорядка погиб один из участников антиправительственных акций, а также полицейский. Всего со вторника, когда прошли первые выступления, погибли пять человек.

Задержаны около 860 участников акций, поддержанных в основном молодежью.

Ранее сообщалось, что в стране перекрыт доступ к социальным интернет-сетям Facebook и Twitter, при помощи которых сторонники оппозиции координировали свои действия.