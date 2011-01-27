Корреспондент пронес «бомбу» на территорию Домодедово

Несмотря на указание президента России Медведева усилить режим безопасности, пронести в Домодедово "бомбу" по-прежнему не составляет труда. Об этом говорит эксперимент, проделанный корреспондентом Life News.

После чудовищного теракта в Домодедово СМИ подробно рассказали обо всех слабостях и провалах службы безопасности авиаузла. Во-первых, аэропорт никто не охранял. Все милиционеры были выведены за штат, а значит, по закону они не имели права даже проверить документы, не говоря уже о том, чтобы иметь при себе оружие. Во-вторых, металлоискатели фактически не работали. В-третьих, на все Домодедово за смену работали только два кинолога с собакой.

На следующее утро после теракта картина как будто изменилась. В аэропортах был усилен досмотр, увеличили количество людей в форме и специально обученных собак. Life News решил проверить, изменилось ли что-нибудь на самом деле в безопасности московских аэропортов.

Сделать муляж взрывчатки оказалось несложно. Ничего лишнего. Только подручные материалы. В коробку из-под чая легко умещаются несколько аккумуляторов и телефонная зарядка. Чтобы добавить остроты, на коробке пишем слово "бомба". И все это помещаем в обыкновенный пояс фотокорра и отправляемся в Домодедово. Здесь действительно теперь многое изменилось. Везде рамки, очереди и сплошной досмотр. Пассажиры выворачивают сумки и с пониманием предъявляют документы для проверки.

- Конечно, все посерьезнее стало по сравнению с прошлым разом, - говорит стоящая по соседству в очереди к металлоискателям Ольга, - раньше просто проходили. При мне женщину прямо наизнанку вывернули. Там какое-то зеркальце им не понравилось, так они всю сумку перетряхнули. Лучше бы раньше были такими бдительными.

Корреспондент направляется прямо к металлоискателю. Делаем "лицо кирпичом" и проходим в соседнюю пустующую рамку. Металлоискатель слабо пискнул, но на нашего корреспондента внимания никто из стражей не обратил.

Несмотря на усиленный режим, кучу людей в форме и целой стаи кинологов, пронести муляж бомбы в Домодедово не составило никакого труда.